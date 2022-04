Fußball Abstiegskampf pur in Herten

Noch haben die Hertener auf den vermeintlich ersten Abstiegsplatz acht Punkte Vorsprung. Doch vielleicht werden bei dem einen oder anderen schon die Erinnerungen an den letzten Abstieg 2017 wach. So will man beim SVH nicht Schließlich zeigt der SVH immer mal wieder, was er imstande ist, zu leisten. Auch zuletzt gegen Primus Zell machten die Schützlinge von Elsasser in den ersten 45 Minuten ein gutes Spiel. Zell kam nur wegen eines für Elsasser unverständlichen Foulelfmeters zum Ausgleich. „Die Jungs haben da alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Letztlich stand Herten aber am Ende wieder einmal mit leeren Händen da.