Schwald würde als Trainer gern weitermachen

Für Zells Trainer Michi Schwald ist die Marschroute klar: „Wir stehen unter Zugzwang. Uns helfen in der aktuellen Situation nur noch Siege, egal wie der Gegner heißt. Die Mannschaft weiß, um was es geht. .“ Fabrice Neto Loureiro ist wohl wieder dabei, dagegen rechnet Schwald nicht mit dem Einsatz von Kapitän Jonas Krumm. Angesichts der Tabellensituation wird beim FC Zell für die kommende Saison zweigleisig geplant. Schwald würde als Trainer für beide Ligen bereitstehen. Gespräche über seine Zukunft beim FC Zell werden zwischen beiden Parteien in Kürze geführt.

Keinerlei Stress hat der FSV Rheinfelden mehr. Obwohl nach oben und unter in der Tabelle nichts mehr geht, hat sich die Mannschaft aber in den letzten Wochen nicht hängen lassen. Angesichts von neun Punkten Vorsprung auf den Neunten Tiengen, ist den Rheinfeldern die Teilnahme an der südbadischen Pokalhauptrunde in der kommenden Spielzeit sicher.