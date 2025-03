Fußball: Abwehr-Boss Leon Riede köpft ins eigene Tor

Während die Binzener mit einem kleinen Grinsen im Gesicht in der Kabine verschwanden, war beim VfR die Enttäuschung über die dritte Niederlage in Folge groß. VfR-Trainer Robert Riede ärgerte sich vor allem über die Leistung von Schiedsrichter Enis Morat: „Schon in der vergangenen Woche hatten wir mit dem Schiedsrichter ein Problem. Und diesmal auch. Die Verhältnismäßigkeit mit den gelben Karten und die Beurteilung der Fouls war ganz klar gegen uns. Auch die Nachspielzeit mit lediglich zwei Minuten war einfach zu kurz. Andererseits haben wir auch unsere Bürde mit den zwei Gegentoren zu tragen. In diesen Situationen hat vieles nicht gestimmt.“

Der TuS Binzen hatte seine beste Phase in den ersten 30 Minuten. Da waren die Kandertäler giftig im Pressing, unterbanden viele Bad Bellinger Angriffe im Keim. In der 15. Minute zahlte sich aus, das Linksaußen Hannes Brenneisen nach einem lange Ball Leon Riede und den aus seinem Tor geeilten Keeper Giuliano Vitacca so konsequent störte, dass der Innenverteidiger den Ball aus 20 Metern ins eigene Tor köpfte. Sieben Minuten später hatte Brenneisen sogar das 2:0 auf dem Fuß, doch Vitacca war am kurzen Pfosten auf dem Posten. Erst nach mehr als einer halben Stunde setzte Bad Bellingen in der Offensive die ersten Akzente, scheiterte aber an TuS-Torwart Dominik Lüchinger, dem einmal mehr besten Binzener an diesem Tag.