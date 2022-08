Fußball Acht Treffer im Stadtderby

Die junge Mannschaft des FVLB machte es dem TuS aber vor allem in der ersten Halbzeit schwer. Kurz vor dem vierten Gegentreffer musste Meier Ouael Tijari, der genau wie Samuel Spreter vom Verbandsligateam aushalf, verletzungsbedingt auswechseln. „Er hat uns dann extrem gefehlt. Stetten war nun besser“, erklärt Meier. Seine Elf näherte sich in der Schlussphase nur noch einmal dem Stettener Gehäuse, für die Entscheidung sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit TuS-Angreifer Muhamadou Krubally.

Müller war trotz des ersten Heimsiegs in dieser Saison nicht zufrieden: „Wir sind im Moment nicht in der Lage, unser Spiel nur annähernd durchzubringen. Wichtig ist aber, dass wir auch in solchen Phasen die Punkte holen. Stand jetzt machen wir das.“

Die Rote Karte gegen Weils Sören Gutjahr war aus Sicht von Trainer Marco Kern der Knackpunkt bei der deutlichen 0:7-Niederlage bei Spitzenreiter FC Hauingen. Gutjahr musste wegen einer Notbremse bereits nach 28 Minuten das Feld verlassen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:1 aus Sicht des SV Weil II. „Anfangs hat man nicht gemerkt, dass wir in Unterzahl waren“, betont Kern.

Kurz vor der Pause erhöhte Benjamin Schreiber auf 2:0. „Nach dem schnellen dritten Gegentreffer nach der Halbzeit war es dann vorbei. Unsere Kräfte ließen nach, die Hauinger wussten das dann auch auszunutzen.“ Mit einem Torverhältnis von 12:0 führt die Elf von Trainer Mick Fahr die Tabelle nun auch an.

Den ersten Saisonsieg feierte der TuS Kleines Wiesental im Derby gegen den SV Schopfheim. In Tegernau setzte sich die Mannschaft von Trainer Joachim Boos mit 4:2 durch. Schon nach den ersten 45 Minuten führten die Kleinwiesentäler mit 3:0. In der Schlussphase betrieben die Schopfheimer mit einem Doppelschlag durch Emil Schellhorn und Maximilian Höpfl noch Ergebniskosmetik.