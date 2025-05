Fußball: Achterbahnfahrt beendet Laufenburgs Serie

Laufenburg verpasst die 3:2-Führung mehrmals

In der Folge erhöhten die Gäste wiederum die Schlagzahl und kamen schließlich durch einen Distanzschuss Essers zum erneuten Ausgleich (72.). Laufenburg nun drauf und dran das Spiel wieder vollends an sich zu reißen, vergaben in Form von D´Accurso an den Pfosten (74.) und zweimal Knab an die Latte (80. /84.) gute Möglichkeiten auf die Führung. Doch wie es so kommen musste an diesem verrückten Abend waren es die Hausherren die zum dritten Mal in Front gingen. Radulovic stand nach einem abgeblockten Schuss des eingewechselten Pranav Thakur goldrichtig und staubte eiskalt ab (85.). Die Weiler Jubelschreie waren quasi kaum in der lauen Frühlingsluft verhallt, da zappelte es erneut im Kasten der Gastgeber. Und zum dritten Mal waren es die Gäste aus Laufenburg, welche die blau-weiße Euphorie im Keim erstickten. Sandro Knab fiel der Ball nach einem Eckball genau vor die Füße und völlig blank am kurzen Pfosten schweißte er das Ding humorlos an Keeper Neugebauer vorbei in den Kasten. Auch in den verbliebenen Spielminuten gab keine der Mannschaften in diesem Hochrheinduell auch nur einen Zentimeter ab, doch am Ende blieb es beim 4:4 – Unentschieden.