Fußball: Achterbahnfahrt ohne Sieger

Bereits früh in der Partie scheiterte auch Rümmele am Aluminium. Sein scharf getretener Freistoß klatschte nach sechs Spielminuten an die Latte. Nach einer knappen halben Stunde gewann das Derby dann so richtig an Fahrt. Den ersten Treffer des Abends markierte Jack-Emanuel Akuegwu, der FSV-Keeper Marco Buonacosa mit seinem Strafstoß ins linke obere Eck keine Chance ließ. Allerdings glich Serkan Korkmaz per abgefälschtem Freistoß nur zehn Minuten später zum 1:1 aus (38.).

Plötzlich drohte die Partie ganz zu kippen. Vincent Kittel tankte sich auf der linken Angriffsseite durch, hämmerte die Kugel aber nur an den linken Außenpfosten des Lörracher Gehäuses (40.). Im sofortigen Gegenzug rettete Buonacosa sein Team gegen den durchgestarteten Johannes Binkert vor dem Rückstand (41.).