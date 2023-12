Fußball: Ajax nach Peinlich-Pleite: Club steigt in Unterwelt ab

Eine "außerirdische Blamage für Ajax" titelte "De Telegraaf", selbst die spanische "Marca" sprach von einem "skandalösen Versagen. Der Club steigt in die Unterwelt ab!" Der 20-malige Cupsieger war durch ein 2:3 beim Viertligisten Hercules in der zweiten Runde ausgeschieden und damit erstmals in der Pokal-Historie an einem Amateurverein gescheitert.

"Katastrophensaison"

"Damit hat die Katastrophensaison von Ajax einen neuen historischen Tiefpunkt erreicht", schrieb "De Telegraaf". "De Volkskrant" sprach von einem Fall "in einen Krater, von dem der Boden offensichtlich noch nicht erreicht ist". Die Mannschaft habe sich mehr als blamiert. "Sogar gegen Amateure kann Ajax nicht verteidigen ... und auch nicht anständig angreifen."