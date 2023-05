Fußball Akt auf dem Drahtseil

Vor der Wochen ist der FV Lörrach-Brombach auf einem vielversprechenden Weg in Sachen Ligaverbleib gewesen. Das ist jetzt nach den Niederlagen in Singen und Elchesheim sowie der unglücklichen Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den SF Elzach-Yach Schnee von gestern. Der FV Lörrach-Brombach steckt wieder mitten im Abstiegskampf.