Fußball Aktas hört auf

Als Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg hat sich die Mannschaft in der Saison 2020/2021 bis zum erneuten coronabedingten Unterbruch der Saison immer besser in der fünfthöchsten Liga von Deutschland akklimatisiert und respektable Ergebnisse eingefahren. Dies war umso erfreulicher, denn mit Daniel Briegel, Ben Nickel und Patrice Glaser hatte man vor dem Saisonstart in das Abenteuer Oberliga einige Leistungsträger verloren.

In dieser Saison hat sich gezeigt, dass die Herausforderung Oberliga für das Team des FVLB sehr groß ist und nach dem 19. Spieltag steht die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz. Dabei gab es aber durchaus gute Ansätze und das Team musste sich sehr oft nur knapp geschlagen geben. In den restlichen Spielen (19) der laufenden Saison will die Mannschaft aber alles geben, um vom Tabellenende wegzukommen. Realistisch gesehen, ist der Klassenerhalt aber in weiter Ferne.

Die sportliche Leitung um Tobias Jehle wird sich nun schnellstmöglich nach einem neuen Trainerteam umschauen und mit den Spielern des Oberligakaders die Planungen für die neue Saison angehen.