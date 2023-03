Fußball Aktuell keine Ambitionen, aufzusteigen

Personelle Planungen laufen beim FSV

Deshalb ist es aktuell nicht der richtige Ansatz für die Löwenstädter, auf die Aufstiegsplätze zu schielen. Und so sieht es auch Vorsitzender Patrick Da Rugna: „In dieser Saison haben wir keine Ambitionen, aufzusteigen, weil die Vorrunde einfach nicht unseren Ansprüchen genügte. In der kommenden Spielzeit werden wir wieder angreifen. Die personellen Planungen laufen.“ Stattdessen wolle man sich künftig auf den jeweiligen Gegner konzentrieren. Und der ist am Samstag zu Hause nicht von schlechten Eltern.

Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz

Gespielt wird übrigens auf dem Kunstrasenplatz im Europastadion, weil dort der Rasenplatz nun auch seinen Geist aufgegeben hat. Das Spielfeld wurde von der Stadt gesperrt. Anpfiff ist am Samstag im Europastadion um 14.30 Uhr.