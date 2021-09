Fußball Alle haben drei Zähler im Blick

Nach einem spielfreien Wochenende greift der FC Hauingen wieder ins Geschehen ein. „Uns hat es perfekt in die Karten gespielt, dass wir nicht spielen mussten. Eine größere Gruppe meiner Spieler war zuletzt im Urlaub. So fiel das überhaupt nicht ins Gewicht“, erklärt Coach Mick Fahr. Zudem hat sich der eine oder andere Angeschlagene erholen können. Für die Hauinger geht’s am Samstag, 18 Uhr, beim FC Wittlingen II zur Sache.

Budinik und Imgraben mischen derzeit nicht mit

Steigerungspotenzial sieht Fabian Kluge, Spielertrainer des FC Huttingen, bei seiner Mannschaft. Nach den Abgängen im Sommer müsse sich aber zunächst einmal ein neues Team bilden.

Das braucht schließlich seine Zeit. Auf die Dienste von Kai Budinik kann Kluge vorerst nicht mehr setzen. Nach einem Motorradunfall verletzte sich der Stürmer am Fuß. Zudem renoviert der 30-Jährige gerade sein Haus. Auch Maximilian Imgraben, früherer Torwart beim SV Weil und FV Lörrach-Brombach, hat in dieser Spielzeit noch keine Partie absolvieren können. „Maxi ist noch mit seinem dualen Studium beschäftigt und hat daher kaum Zeit. Er weiß aber, dass er bei uns immer einen Platz hat“, betont Kluge, der mit seinen Schützlingen morgen, 15 Uhr, auf die Reserve des FSV Rheinfelden trifft.

Nach dem 2:2 am Dienstag gegen den FC Wittlingen II, gastiert der TuS Kleines Wiesental schon heute Nachmittag, 15.30 Uhr, wieder beim FV Degerfelden. „Insgesamt war ich mit der Leistung der Jungs gegen die Wittlinger zufrieden. Darauf lässt sich aufbauen“, lässt Trainer Joachim Boos wissen.

Patrick Hafensteiner brachte den TuS in Führung, Michael Stammler drehte die Partie mit einem Doppelpack für die Kandertäler. Benjamin Bechtel sicherte den Gastgebern letztlich aber noch ein Remis.

Fünf Zähler nach drei Begegnungen stehen zu Buche. „Wir hatten keine gute Vorbereitung, aber so geht es fast allen Teams. Dafür sind wir mit dem Saisonstart einverstanden.“ Nach Platz vier und fünf in den vergangenen abgebrochenen Runden, soll es wieder unter die Top fünf gehen. „Das ist unser tabellarisches Ziel. Bei uns steht aber die Entwicklung im Vordergrund. Die jungen Spieler wollen wir weiter integrieren.“ Ein möglicher Vorteil: Der TuS verzeichnete weder Zu- noch Abgänge. „Die Jungs kennen sich.“

Alle vier Spiele hat der FC Steinen-Höllstein bislang verloren. Auch am Donnerstag beim SV Todtnau setzte es für die Elf von Trainer Lars Heitzmann ein 0:3. Julian Dietsche, Robin Leberer und Simon Dummin trugen sich auf Seiten der Todtnauer in die Torschützenliste ein. Mit Gelb-Rot musste kurz vor Schluss noch Todtnaus Simon Dietsche vom Platz. Damit fehlt der 29-Jährige morgen Nachmittag, wenn es ab 15 Uhr zuhause gegen die SF Schliengen geht. Zählbares benötigen die Steinener, bei denen es nach den vielen Abgängen noch gar nicht läuft. Der FCS gastiert am Sonntag, 15.30 Uhr, beim SV Weil II.

Als haushoher Favorit empfängt der TuS Binzen morgen ab 15 Uhr die SG FC Wehr-Brennet II, auch wenn die Cocuzza-Elf zuletzt den ersten Sieg eintütete. Zeitgleich duellieren sich der FC Hausen und der SV Eichsel.