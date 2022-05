Fußball Alles Neue macht der Mai

Nico Römer ist der erste Neuzugang des FC Steinen-Höllstein. Römer kommt von den A-Junioren und ist im Mittelfeld variabel einsetzbar. In der Vorbereitung und in den letzten Spielen hat der Youngster bereits bei den Aktiven mitgewirkt. Von Seiten der Teamverantwortlichen erhofft man sich, dass er mit seiner umsichtigen und ruhigen Spielweise, der bereits in seinem Alter an den Tag legt, wichtige Impulse im Mittelfeld setzen wird.

Vom FC Zell wechselt Luca Lüchinger ein ambitionierter junger Torwart, der bereits in der Bezirksliga beim FC Zell zum Einsatz kam. Zuvor war er in der Jugend der SG Hausen/Zell aktiv. Lüchinger verfügt über ein gutes Stellungsspiel. „Wir erwarten, dass er mit klaren Worten seine Abwehr vor ihm dirigiert und uns ein sicherer Rückhalt im Spiel ist“, erklärt der Sportliche Leiter Erik Möler in einer Pressemitteilung.