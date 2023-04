Fußball Alles spricht für den FSV

Krankheitswelle nochnicht abgeebbt

Zu allem Ungemach hat die Erzinger eine Krankheitswelle heimgesucht. So hatten sie beim 0:3 in Weil eigentlich keine spielfähige Mannschaft beieinander, mussten Spieler aktivieren, die über keine Spielpraxis verfügten. So spielte Mario Astorina nach zwei Jahren erstmals wieder Wettbewerbsfußball.

Auch am Samstag im Hochrhein-Derby gegen den FSV Rheinfelden dürfte der FC Erzingen bei weitem nicht komplett sein. „Ich hoffe aber, dass zumindest der eine oder andere Genesene wieder dabei ist“, informierte Coach Klaus Gallmann, der in Weil ebenfalls wegen eines heftigen grippalen Effekts fehlte. „Favorit ist natürlich der FSV Rheinfelden. Aber wir sind entschlossen, dem Gegner Paroli zu bieten“, so der Erzinger Trainer.