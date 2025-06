Fußball: Alte Laster vergessen machen

Gegner steht vor dem direkten Durchmarsch

An der Spielausrichtung will SV08-Coach Hagmann derweil nichts ändern und an der Marschroute, die bereits in der Rückrunde großen Erfolg einbrachte, festhalten. „Wir spielen so, wie wir das immer getan haben. Es bringt nichts, jetzt in den letzten zwei Spielen der Saison neue Dinge auszuprobieren. Das führt nur zu unnötiger Unruhe“, so Hagmann weiter.

Der Gegner aus Pfaffenweiler steht selbst vor einem Meilenstein der Vereinsgeschichte. Erst im vergangenen Jahr stieg das Team von Patrick Anders aus der Bezirksliga in die Landesliga auf und könnte nun den direkten Durchmarsch ins Südbadische Oberhaus realisieren.

Laufenburg hat viele Schicksale in der Hand

Von einem Laufenburger Aufstieg würden auch die hiesigen Vereine enorm profitieren. Steigt der Hochrhein-Vertreter in die Verbandsliga auf, darf sich der neu fusionierte FC Bad Bellingen auf die Premiere in der Landesliga freuen. Zudem gäbe es in der Bezirksliga Hochrhein maximal zwei Absteiger.