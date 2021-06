Fußball „Alte Zöpfe abschneiden“

Dominik Kiesewetter, Sportchef der Nachwuchsabteilung des FV Lörrach-Brombach: „England war super organisiert, hat nur zwei Chancen zugelassen. Die deutsche Mannschaft hat im Spiel nach vorne zu wenig investiert. Und England hat mit Sterling dann den Unterschiedspieler in seinen Reihen. Auch diesmal konnte die deutsche Elf ihre Mängel in der Chancenverwertung nicht abstellen. Zudem wurde ich das Gefühl nicht los, dass es der Löw-Truppe an Teamgeist gefehlt hat. Sie war bei dieser paneuropäischen EM keine Einheit.

Gut ist, dass jetzt ein neuer Mann kommt. Alle möglichen Nationalspieler werden dann bei null anfangen, müssen sich bei Hansi Flick neu beweisen. Es gibt keine Erbhöfe mehr. Und ganz wichtig: Für eine Nominierung muss in letzter Konsequenz nur die Leistung zählen, egal ob der Spieler 40 oder 16 Jahre alt ist. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall. Bei einer Weltmeisterschaft oder einer Euro sollten eigentlich immer die im Sinne des Erfolges Besten nominiert werden. Es war manchmal schon grotesk, welchem Jugendwahn die Entscheidungsträger beim DFB verfallen waren.Und ich bin zuversichtlich, dass Löws Nachfolger Flick das bis zur WM in Qatar hinbekommen wird.“

Kurt Schwald, ehemaliger Spieler und Trainer: „Es war ein ausgeglichenes Spiel. England war jetzt nicht die Übermannschaft. Aber im Gegensatz zu unserer Mannschaft haben sie die sich bietenden Chancen effektiv genutzt. In diesem Achtelfinal-Match hat sich wieder einmal gezeigt, dass wir einfach zu viele Gelegenheiten brauchen, um Tore zu erzielen. Allerdings bin ich der Meinung, wenn Müller in der 81. Minute das 1:1 erzielt hätte, wäre die Partie gekippt. Die Körpersprache der physisch am Anschlag spielenden Engländer war nicht mehr die beste gewesen. Im Spiel nach vorne hat unserer Mannschaft über weite Strecken die Durchschlagskraft gefehlt. Die beiden englischen Innenverteidiger brauchten beim Kopfball-Duell mit unserem Stoßstürmer Timo Werner nicht einmal hochzuspringen.

Diesen Abschied als Bundestrainer hat Jogi Löw nicht verdient. Man soll jetzt nicht alles schlecht reden. Er hat eine Weltklassemannschaft geformt, die 2014 verdient Weltmeister wurde. Löw hat sich große Verdienste um den deutschen Fußball erworben. Vielleicht hat es bei ihm nicht mit dem Ausstieg zum richtigen Zeitpunkt geklappt. Für mich ist er immer noch ein großer Trainer, der sich noch nicht in den Ruhestand begeben soll.“

Thomas Hauser, ehemaliger Fußballprofi des FC Basel und des FC Sunderland: „Uns hat die Effizienz vor dem gegnerischen Tor gefehlt. Unsere Stürmer hatten einfach nicht die Qualität, um die Bälle vorne zu halten oder in Eins-gegen-Eins-Situationen zu gehen. Timo Werner fehlt außerdem die nötige Härte, sich durchzusetzen, wenn er von hinten angegangen wird. Wir hatten bei der EM einfach keine Stürmer mit der Qualität eines Kane, Sake, Sterling, Foden und Rashford auf englischer Seite. Sané und Gnabry, die es im deutschen Team könnten, waren außer Form und spielten auf falschen Positionen. Außerdem wollten die Engländer den Sieg mehr. Das sah man in ihren Gesichtern und in der Intensität, wie sie in die Zweikämpfe gegangen sind. Außerdem war die Bank der Engländer besser besetzt als unsere.

Trotz der Enttäuschung bei dieser EM müssen wir Jogi Löw trotzdem sehr dankbar sein, was er für den Deutschen Fußball erreicht hat. Das habe ich gestern in den Interviews nach dem Spiel vermisst.“

Markus Zeiher, ehemaliger Spieler und Trainer bei verschiedenen Vereinen im Bezirk: „Das Achtelfinale gegen England war schon deprimierend für Deutschland. Die Deutschen haben risikolos gespielt. Und nach vorne ging dann viel zu wenig. Harmlos war das, sehr harmlos. Und doch hätte das Spiel noch kippen können, wenn Müller zum 1:1 getroffen hätte. Letztlich haben die Engländer den Sieg einfach mehr gewollt als eine deutsche Mannschaft, die keine Einheit war.

Jetzt ist es höchste Zeit, dass Hansi Flick übernimmt. Löw hätte trotz seiner großen Verdienste früher gehen sollen. Der Abschwung hat schon nach der EM 2016 eingesetzt. Von Flick erwarte ich eine Menge. Ihm traue ich es zu, dass er der deutschen Mannschaft wieder eine Siegermentalität einhaucht. Mit Flick soll es den totalen Neuanfang mit einem komplett neuen Trainerstab geben. Alle alten Zöpfe gehören abgeschnitten.“

Werner Gottschling, Trainer des FSV Rheinfelden: „Gegen England haben halt wieder ein paar Prozente gefehlt. Da kannst du auch gegen England verlieren. Vorne fehlte die Durchschlagskraft. Angesichts der Leistungen in den vergangenen Jahren war dieses Scheitern beinahe logisch. Wenn es schon nicht läuft, dann muss ich als Trainer reagieren. Die Wechsel hätten schon viel früher kommen können. Geradezu absurd war es, den jungen Musiala in der Nachspielzeit einzuwechseln. Ich hätte ihn nach einer Stunde gebracht. Schlechter als Werner und Sané hätte er auch nicht ausgesehen.

Mit Flick muss es jetzt den Umbruch geben, zumal ja auch der eine oder andere Spieler seine Karriere in der Nationalmannschaft auch beenden wird. Umbruch heißt aber nicht, dass jetzt voll auf die Jugend gesetzt wird. Die Besten sollen spielen, egal ob sie jung oder alt sind.“