Fußball Am Ende haben alle verloren

In den vergangenen vier Monaten setzte bei den Grütt-Kickern eine schleichende Talfahrt ein, die am vergangenen Samstag ihren traurigen Höhepunkt hatte. Im November war der FVLB gegen den FC Teningen noch der souveräne Sieger gewesen. Am vergangenen Samstag folgte dann das 2:7-Debakel – mit annähernd der gleichen Mannschaft, die am 1. November 2:1 gegen Teningen gewonnen hatte. „Wenn du dich 2:7 abschlachten lässt und dir keine gelbe Karte holst, dann ist das irgendwo schon bedenklich“, sagt Di Domenico.

Allein die sportliche Situation bei den Grütt-Kickern wäre kein Grund gewesen, sich voneinander zu trennen. Doch seit Ende Januar formierte sich gegen das Trainerduo eine Opposition, welche die fast schon perfekte Vertragsverlängerung torpediert hatte. „Wir hatten am 30. Januar das Gespräch mit Tobi Jehle und er hat uns gesagt, dass der Verein unbedingt verlängern möchte.“

Dabei schlug das Trainergespann vor, dass man in der neuen Saison mit einem Physiotherapeuten sowie einem weiteren Trainer arbeiten möchte. In den Ohren von Jehle klangen diese Ideen auch gut, sodass man sich darauf einigte, dass man sich am 6. Februar erneut treffen wollte.

Fehler wurden auf beiden Seiten gemacht

Fehler im Umgang mit den Problemen wurden auf beiden Seiten gemacht, was sowohl Di Domenico als auch Tobias Jehle, Sportlicher Leiter der ersten Mannschaft, offen zugaben.

Der Talfahrt in der Hinrunde begegneten die beiden Trainer nicht nur mit einer Systemumstellung, sondern auch mit einer Veränderung im Trainingsablauf. „Und dann haben wir auch Spiele gewonnen“, sagt Di Domenico. Durch den Erfolg sah er auch keine Veranlassung, etwas zu verändern. „Vor Weihnachten gab es dann den einen oder anderen Spieler, der mit dem Training nicht zufrieden war. Aber das große Ganze war okay.“

Doch am 31. Januar erhielt Jehle nach Angaben von Di Domenico einen Anruf eines Spielers, der damit drohte, dass der FVLB in der kommenden Saison keine Mannschaft mehr haben würde, wenn der Verein mit den beiden Trainern verlängert. „Es gab Gespräche mit der Mannschaft. Es wurden ein paar Themen angesprochen. Aber es wurde nie die Entlassung des Trainers gefordert“, erklärt der Sportliche Leiter. „Es hat auch nie ein Spieler gesagt, dass er nicht mehr unter dem Trainer spielen würde“, sagt Jehle weiter. Jehle gab auch zu, dass einige Spieler unzufrieden waren und sich Verbesserungen wünschten. Welche Dinge das aber waren, darüber wollte sich der Sportliche Leiter nicht weiter äußern, versprach aber, dass man die Themen nun so angehen wolle, dass diese kleiner und nicht größer werden. „Das haben wir in den letzten sechs bis sieben Wochen leider versäumt“, musste Jehle zugeben.