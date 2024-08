Fußball: Ambitioniert, aber demütig

Verstärkungen aus der„Ersten“ für den SV Weil II

Vergleich zur Vorsaison hat sich der Kader - zumindest auf dem Papier - qualitativ verbessert. Marco Compagnino (Bosporus FC Friedlingen), ein Quartett aus der „Ersten“ (Niko und Meik Rusch, Bleon Selmani, Riccardo Scicchitano) sowie Jugendspieler sind neu dabei. Die Weiler starten am Samstagabend (18 Uhr) zuhause gegen den ebenfalls ambitionierten SV Schopfheim in die neue Runde.

Vermutlich nur noch dann, wenn Not am Mann ist, kann der FC Hausen künftig auf Bernhard Wunderlich zurückgreifen. Der 31-Jährige tritt kürzer und läuft nur noch in der zweiten Mannschaft auf. Wunderlich war in den vergangenen Jahren stets Hausens gefährlichster Angreifer. In den zurückliegenden drei Spielzeiten erzielte er insgesamz 50 Tore. „Er wird uns natürlich fehlen. Trotz seiner vielen verletzungsbedingten Ausfälle war Bernie immer ein Leistungsträger“, lässt Trainer Michael Brunner wissen. Der Übungsleiter freut sich, dass Daniele Amoruso den Weg zurück aus Zell gefunden hat. Dazu stößt ein Trio aus der A-Jugend hinzu. „Wir wollen uns spielerisch und punktemäßig besser präsentieren als noch in der Vorsaison. Ein einstelliger Tabellenplatz wird angepeilt.“

Los ging die neue Saison bereits am Freitagabend mit der Partie zwischen den beiden Aufsteigern SV Todtmoos gegen den FV Tumringen.