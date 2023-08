Fußball An Hauingen führt kein Weg vorbei

Gespannt darf man sicherlich auf den FVLB II sein. Die erste Saison nach dem Abstieg verlief enttäuschend, Lörrach-Brombach landete lediglich auf Rang zehn. Heuer hat sich die Verbandsliga-Reserve punktuell verstärkt, mit Ouael Tijari unter anderem einen alten Bekannten aus Hauingen zurückgeholt.

Anspruch des FVLB solltedie Bezirksliga sein

Gelingt es Trainer Thorsten Meier, aus den eigenen Spielern sowie den Verstärkungen aus der ersten Mannschaft an den Spieltagen eine Einheit zu bilden, ist mit den Grütt-Kickern in dieser Saison zu rechnen. Abgesehen davon sollte es auch der Anspruch eines Klubs wie dem FV Lörrach-Brombach sein, mit seiner „Zweiten“ wieder in der Bezirksliga zu spielen. Die Diskrepanz zwischen Verbands- und Kreisliga A ist mit aktuell drei Ligen Unterschied doch zu groß.

„Insgesamt sehe ich die Liga relativ ausgeglichen. Ich gehe davon aus, dass das breite Mittelfeld zehn bis zwölf Teams umfassen wird“, meint Fahr. Brunner sieht es ähnlich: „Die Liga wird wahrscheinlich noch ausgeglichener sein, da es mit Hauingen nur einen Giganten geben wird.“

Beim FC Hausen selbst möchte man am liebsten an die Vorsaison anknüpfen, als man am Ende einen starken fünften Platz belegt hat. Leistungsträger Bernhard Wunderlich wird die ersten Ligaspielen allerdings aufgrund einer Bänderverletzung, die er sich gleich im ersten Testspiel zugezogen hatte, verpassen. Matthias Horn, der am Mittwoch seinen 29. Geburtstag gefeiert hat, absolvierte weite Teile der Vorbereitung und steht wieder regelmäßiger zur Verfügung.

Karsau präsentierteinen neuen Trainer

Ob der SV Karsau sein hervorragendes Abschneiden aus dem Vorjahr (Platz vier) wiederholen kann, bleibt erst einmal abzuwarten. Denn das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist bekanntlich das schwerste. Hinzu kommt, dass sich Erfolgscoach Hanspeter Elsasser zum SC Minseln verabschiedet hat. Roberto Florio hat nun das Sagen an der Seitenlinie bei den Dinkelbergern, zuletzt war er als Torwart-Trainer bei der SG FC Wehr-Brennet tätig. Mit ihrer außergewöhnlichen Heimstärke sollten die Karsauer aber auch im zweiten Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Wohl eher in den unteren Tabellenregionen werden sich die Aufsteiger TuS Efringen-Kirchen II, TuS Maulburg und der FC Kandern aufhalten. Eng könnte es auch für den SV Todtnau, den SV Eichsel und die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler werden.

Für Kandern zählt nurder Klassenerhalt

Nachdem der FC Kandern vor 14 Monaten noch am SV Herten II in der Aufstiegs-Relegation gescheitert war, ist die Truppe von Spielertrainer Tim Großklaus nun zurück in der A-Klasse. Großklaus, mittlerweile 36 Jahre alt, war im Aufstiegsjahr mit 27 Treffern und 21 Assists einmal mehr maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt. Bereits als Spielertrainer des SV Liel-Niedereggenen hatte Großklaus 2017/18 für den Aufstieg in die Kreisliga A gesorgt. Nach einem kurzen Intermezzo beim SV Gündlingen (Bezirk Freiburg) stieg der Ex-Profi zur Rückrunde 2021/22 in Kandern ein. „Für uns zählt nur der Klassenerhalt“, gibt Großklaus die Richtung vor.