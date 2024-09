Vier Spiele, zehn Punkte, erst ein Gegentor: Bei den Sportfreunden Schliengen läuft’s in den ersten Wochen unter Neu-Trainer Jürgen Andres schon ziemlich gut. Den ersten Punktverlust hatten die Markgräfler zuletzt beim 1:1 bei der SG FC Wehr-Brennet, hinnehmen müssen. Schämen muss man sich dafür aber ganz sicher nicht. Am Samstag, 16 Uhr, erwarten die Schliengener den noch punktlosen FC Schönau vor heimischem Anhang: „Wir haben aktuell viele verletzte und angeschlagene Spieler. Daher müssen wir erst mal sehen, wer am Samstag zur Verfügung steht“, sagt Andres. Einer der Verletzten ist Dennis Buschmann. Der Mittelfeldmann, der in der vergangenen Saison zehn Treffer erzielte, hat sich den Finger gebrochen. Die letzten Wochen waren sehr intensiv und kräftezehrend. Schliengen musste etwa in der vergangenen Woche im Bezirkspokal bei der SpVgg. Bamlach-Rheinweiler über 120 Minuten gehen, um letztlich in die nächste Runde einzuziehen. „Mit den Schönauern erwarten wir nun erneut einen unangenehmen Gegner. Sie haben eine gute Mannschaft mit einem ambitionierten Trainer. Zu unterschätzen sind sie definitiv nicht“, informiert Andres.„Ich fühle mich ein bisschen wie im März, als ich übernommen habe“, erklärt Schönau-Trainer Manfred Knobel. Auch da hatten sich die Kicker vom Oberen Wiesental für teils ordentliche Leistungen zunächst nicht belohnen können und die ersten Spiele unter ihrem neuen Trainer verloren. Doch dann platzte endlich der Knoten, was ein Grund dafür war, dass Schönau in dieser Saison auch noch in der Bezirksliga spielt. „Wir sind damals in dieser schweren Zeit aufgestanden und haben gekämpft. Genau das werden wir jetzt wieder machen.“ Man darf gespannt sein, inwiefern sich das wiederholen wird. Klar ist – und das weiß auch Knobel: Nach vier Niederlagen ist das Selbstvertrauen logischerweise nicht das größte. Personell sieht es am Wochenende zumindest wieder ein bisschen besser aus. Laurens Diemer wird aufgrund einer Zerrung aber wohl nicht zur Verfügung stehen.