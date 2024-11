Für den FC Basel geht es am kommenden Samstagabend zum Auswärtsspiel bei Yverdon. Nach dem überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen den FC Winterthur am vergangenen Wochenende will die Elf von Trainer Fabio Celestini den Anschluss zur Spitzengruppe mit einem Auswärtserfolg weiterhin aufrecht erhalten.