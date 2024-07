Shakira singt in der Halbzeitpause

Mit Anpfiff holte sich der 37-jährige Messi einen weiteren Rekord: Er ist der erste Spieler, der an fünf Endspielen der Südamerikameisterschaft teilnahm. Für den mehrmaligen Weltfußballer war es zudem ein Heimspiel, er steht bei Inter Miami in den USA unter Vertrag. Die Partie begann für Argentinien aber nicht gut: Kolumbien machte von Anfang an Druck - war im Abschluss aber nicht effektiv genug. Die Albiceleste tat sich zunächst schwer.