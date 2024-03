Fußball: Arsenal nach Havertz-Siegtor vorerst in Premier League oben

Mit 64 Punkten belegt Arsenal Rang eins. Einen Punkt dahinter folgt der FC Liverpool, einen weiteren Zähler zurück belegt Titelverteidiger Manchester City Rang drei. Die beiden Verfolger stehen sich an diesem Sonntag (16.45 Uhr/Sky) im Spitzenspiel gegenüber.

Mit seinem achten Saisontreffer erlöste Havertz in der 86. Minute die Gastgeber, die auch ihr achtes Ligaspiel in diesem Jahr gewannen, dabei aber viel mehr Mühe hatten als zuletzt. "Diese Punkte waren so wichtig für uns, und das konnte man in der zweiten Halbzeit sehen. Wir haben in der ersten Hälfte nicht unsere beste Leistung gezeigt. Dann so zu gewinnen, ist umso besser", sagte Havertz dem TV-Sender Sky.