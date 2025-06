Somit wäre der nächstmögliche Kandidat im Rennen um die Relegation der FC Kandern gewesen. Nach dem 2:1-Auswärtssieg beim SV Todtmoos, der nun wieder den Gang in die Kreisliga B antreten muss, wären die Kanderner als Klassendritter hinter Weil II und dem SV Eichsel nun der Relegations-Vertreter der Staffel West gewesen.

Wie Luca Kern, Sportlicher Leiter des FCK, nun aber bekanntgab, wird auch Kandern auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrelegation verzichten. „Wir haben uns mit dem Trainerteam und der Vorstandschaft wirklich lange besprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga Hochrhein teilnehmen werden“, so Kern.