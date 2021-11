Fußball Auch in hektischen Phasen ruhig bleiben

FC Hochrhein (4.) – FC Schönau (6.); Sa.; 18 Uhr: Eigentlich ist Christian Lais, Trainer des FC Schönau, kein Freund von spielfreien Wochenenden. „Aufgrund einiger Ausfälle, die sich vermutlich aber noch länger ziehen, war ich gar nicht so unglücklich über die Pause am vergangenen Wochenende“, erklärt Lais. Anders als bei anderen Mannschaften bereitet die seit vergangener Woche herrschende Warnstufe (2G) in Baden-Württemberg den Schönauern keine Probleme. „Wir sind wohl eines der wenigen Teams, die sich aktuell keine Sorgen wegen der 2G-Regel machen müssen, da alle Spieler bereits seit Ende August geimpft sind“, freut sich Lais.

FC Tiengen (11.) – SG FC Wehr-Brennet (10.); So.; 13.15 Uhr: Es läuft immer besser bei der SG FC Wehr-Brennet. Zuletzt feierte die Mannschaft vom Trainerduo Urs Keser/Sascha Dreher einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen den SV Jestetten. „Wir wollen das Ergebnis nicht überbewerten, aber insgesamt sah das schon sehr gut aus. Das hat uns allen auch einfach gut getan“, lässt Keser wissen. Zwei Spiele sind in der Hinrunde noch zu absolvieren. Mindestens ein Sieg soll dabei noch herausspringen. „Wir haben uns vor ein paar Wochen die 20 Punkte-Marke als Ziel gesetzt. Gewinnen wir noch einmal, kommen wir auf 21. Aber vielleicht ist ja sogar noch mehr möglich.“ Für die SG geht es am Sonntag nach Tiengen. An das letzte Duell hat man bei Wehr-Brennet keine guten Erinnerungen. Im Pokal-Viertelfinale führte man bis kurz vor Schluss mit 1:0, um am Ende doch mit 1:2 zu verlieren. „Für mich zählt Tiengen spielerisch und technisch zu den besten Teams der Liga. Wahrscheinlich haben sie aber auch ihre Höhen und Tiefen und stehen deshalb nur auf Platz elf.“ Hinter den Einsätzen von Marcel Leitner, Marco Götz und Alexander Rebis steht noch ein Fragezeichen. Gute Nachrichten gibt bei zu Manuel Pinke, der sich nicht wie befürchtet das Syndesmoseband gerissen hat. „Letztlich waren es ‚nur‘ die Bänder. Wir rechnen mit ihm wieder zum Start der Wintervorbereitung.“