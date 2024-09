Es wird auf der Fahrt nach Nyon schon etwas anders sein, wenn Fabian Frei erstmals nicht mehr zum Kader des FCB gehört. Die Binde des Kapitäns dürfte dann wohl Dominik Schmid tragen. Dieser hatte allerdings bereits der Schweizer Nationalmannschaft abgesagt – eine Prellung im Knie machte dies notwendig. Wenn alles glatt läuft, dann sollte er aber die Mannschaft am Sonntag in Nyon (Anpfiff um 16.30 Uhr) im Pokalspiel auf den Rasen führen. Fehlen werden hingegen die verletzten Gabriel Sigua, Arlet Junior Zé, Kevin Rüegg und Finn van Breemen. Trainer Fabio Celestini strebt selbstverständlich einen Sieg am Genfer See an. Wenngleich Frei nur noch wenige Einsatzminuten beim FCB erwartet hätten, beschäftigt sein Abgang nicht nur die Fans. 543 Pflichtspiele für den FCB, das bedeutet ebenso, dass er ein Rückgrat im Teamgeflecht war. Es wird sich zeigen, wie das Team diesen plötzlichen Abschied verarbeitet. Dafür dürften die Basler wohl am Samstag, 21. September, vor einem nahezu ausverkauften Haus spielen. Grund dürfte nicht der Gast, der FC Zürich, sein, sondern vielmehr der Abschied von Fabian Frei im St.-Jakob-Park. Der 35-Jährige wird dafür nochmals nach Basel kommen.