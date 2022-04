Fußball Auf 1:3 folgt ein 2:1-Sieg am Ostermontag

Die Überlegenheit des FC Auggen setzte sich auch zunächst im zweiten Abschnitt fort. Doch den Gastgebern fehle in den ersten 20 Minuten nach der Pause die letzte Konsequenz im Abschluss. Die Gäste machten es in der 65. Minute besser, als Hen­drik Hölzenbein aus dem Gewühl heraus auf 2:1 für die Donaueschinger stellte.

Von einem Aufbäumen des FC Auggen war danach nichts zu sehen. Vielmehr erzielte er eingewechselte Alexander Schuler in der 70.Minute das 3:1 für Donaueschingen und die Partie war gelaufen. Am Ende geht der Auswärtssieg für den abstiegsbedrohten Gast in Ordnung.

Ostermontag: FC Auggen – SV Bühlertal 2:1 (1:0). – Der Gast aus Bühlertal hatte zwar in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, doch die Auggener gingen mit einer 1:0-Führung in die Pause, weil sie im gegnerischen Strafraum einfach gieriger waren.Das einzige Tor vor der Pause fiel bereits in der 7. Minute nach einer gelungenen Kombination über Julian Saur und Julian Lacher, dessen Querpass Yanis Kalchschmit verwertete. Zwei Minuten später wäre beinahe der Ausgleich gefallen. Nico Westerman schoss jedoch aus fünf Metern Auggens Keeper Stefan Lauer an. Kurz vor der Pause hätte nicht viel gefehlt, und der FC Auggen wäre mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause gegangen., doch Jonathan Ehret brachte den Ball nicht im Tor unter.

Sechs Minuten nach der Pause war es wieder Ehret, der das 2:0 auf dem Fuß hatte. In der 56. Minute glang dem SV Bühlertal aber aus dem Nichts der Ausgleich. Isuf Avdimetaj verwandelte einen Foulelfmeter, der aus Auggener Sicht keiner war.

In der letzten halben Stunde hatte der FC Auggen im Spiel nach vorne einfach mehr zu bieten. Nachdem Kalchschmidt eine weitere Großchance in der 70. Minute nicht verwertet hatte, als er nach einer Kopfballverlängerung von Bischoff alleine aufs Bühlertaler Tor zugelaufen war, machte es der erst in der 87. Minute eingewechselte Tim Brändle deutlich besser, als er in der 90. Minute einen abprallenden Ball zum Auggener 2:1 ins Tor drosch.