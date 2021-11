Fußball Auf einem guten Weg

Aktuell fehlt dem Tabellensechsten trotz des 1:0-Erfolges im letzten Vorrundenspiel am vergangenen Sonntag beim Dritten FC Waldkirch in der Offensive die Qualität. Deshalb soll – nach Aussage von Giesel – in der Winterpause personell nachgebessert werden.

Für viele überraschend deutlich gewann der FC Auggen das erste Saisonspiel gegen den SC Lahr mit 4:1. Nach Monaten der Schwäche hat sich der SC Lahr inzwischen jedoch erholt, steht auf Rang neun, hat aber lediglich zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Deshalb dürfte die Aufgabe für den FC Auggen morgen recht anspruchsvoll werden. „Auf unsere Defensive war bislang Verlass. Wenn in Lahr die Rückwärtsbewegung so gut wie in Waldkirch klappt, dann können wir durchaus in Lahr etwas Zählbares holen“, gibt sich Giesel selbstbewusst.

Unter dem Strich will sich der FC Auggen in den drei noch ausstehenden Spieltagen mindestens 30 Punkte gutschreiben lassen. 27 haben die Dorfkicker bereits auf der Habenseite.