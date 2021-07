Fußball Aufbruchstimmung hält weiter an

Brombacher, der schon auf Bezirksebene die Zügel fest in der Hand hatte, freut sich zwar über die Anerkennung seiner Kollegen und seitens der Verbandsspitze, er weiß aber, dass noch eine Menge Arbeit vor ihm liegt: „Ich bin mir der Verantwortung bewusst. Die Arbeit auf Bezirksebene unterscheidet sich von der im Verband vor allem dadurch, dass ich in der Lage bin, mehr strategische Entscheidungen zu treffen.“

So gibt es nun für die Unparteiischen in den Bezirken einheitliche Richtlinien. Die Lehrabende laufen beispielsweise alle nach demselben Schema ab. Das gilt auch für die Durchführung von Lehrgängen. Brombacher hat auch die Aktualisierung der Schiedsrichterordnung angestoßen: „Die war von 1995 und nicht mehr zeitgemäß.“

Zudem gab’s personelle Veränderungen im Verbandsschiedsrichter-Ausschuss. An die Seite von Ralf Brombacher rückte Harry Ehing (Engen). Sina Giesinger (Baden-Baden) ersetzte zunächst kommissarisch Gaby Birlin (Degerfelden), die aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Zusätzlich zum Hochrhein Steffen als Schriftführer. Er war für den Breitensport im Südbadischen Fußballverband verantwortlich.

Boykott vor sieben Jahren hat gefruchtet

Jahrelang war der Posten eines Vertreters des Verbandsschiedsrichter-Ausschusses im Verbandsjugendausschuss verwaist. Das ist jetzt Schnee von gestern. Auf Brombachers Initiative ist dieser Posten nun wieder besetzt.

Gestiegen sind in den vergangenen Jahren auf den Fußballplätzen in Südbaden der Respekt und die Achtung vor Unparteiischen. Brutale Übergriffe seitens der Spieler, Offiziellen und Zuschauer gehören mittlerweile bis auf eine verschwindend geringe Zahl von Gewaltaktionen gegen Schiedsrichter der Vergangenheit an. 2013 sorgten solche Exzesse gegen Schiedsrichter im Bezirk Hochrhein für eine Schiri-Protestaktion, die bundesweit Aufsehen erregte.

Initiator war damals Ralf Brombacher als Obmann des Bezirks. Auf seine Veranlassung hin boykottierten die Hochrein-Schiedsrichter einen kompletten Spieltag. „Das hat gefruchtet. Danach sind tätliche Übergriffe deutlich seltener geworden“, erinnert sich Brombacher. „Der überwiegende Teil unserer Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter fühlt sich sicher auf den südbadischen Fußballplätzen“, fährt der SBFV-Schiedsrichter-Boss fort. „Das ist doch ein positives Zeichen.“ Dennoch dürfe man nicht nachlassen, alle Beteiligten weiter zu sensibilisieren.

Rekord in Südbaden: 200 Jungschiedsrichter im vergangenen Jahr

Hoffnung macht auch der Schiedsrichter-Nachwuchs. Geradezu euphorisch stellte sich im vergangenen Jahr die Situation dar. „Rund 200 Neulinge durften wir in Südbaden begrüßen. Das hat es zuvor noch nie gegeben“, jubelte Brombacher, der das Jungschiedsrichter-Werben in seiner Agenda weit oben ansiedelt. „Aktuell pfeifen auf Südbadens Fußballplätzen rund 1300 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter“, berichtet er. Allerdings scheint diese sehr erfreuliche Entwicklung bei vielen Fußballvereinen im Verband noch nicht auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein. So mussten sie auch in der vergangenen Saison einen sechsstelligen Betrag für das Unterschreiten des Schiedsrichter-Solls löhnen.

Das Schiedsrichter-Wesen in Südbaden ist zweifelsohne auf einem guten Weg. Was jetzt zählt, ist, dass die südbadischen Unparteiischen ihr Können wieder auf dem Platz beweisen können. Nach der langen Corona-Pause freut sich Ralf Brombacher deshalb fast schon wie ein kleines Kind auf die Rückkehr des südbadischen Fußballs in die Normalität: „Ich halte es mit Franz Beckenbauer und seiner Weisheit „Geht’s raus und spielt Fußball“.