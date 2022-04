Fußball Aufgeben ist keine Option

Noch immer wartet der FV Degerfelden in der Rückrunde auf den ersten Punktgewinn. Der FVD steht mit elf Zählern ganz am Ende der Tabelle. Das hatte sich nach der Vorbereitung nicht angebahnt. „Wir haben uns gut auf die Rückserie vorbereitet, es waren viele Leute im Training. Auch die Testspielergebnisse machten Hoffnung“, lässt Sportchef Thomas Laleike wissen. Doch mit Beginn der Punktspiele verletzten sich ein paar Leistungsträger. „Diese können wir dann leider nicht ersetzen.“

Degerfelden plant zweigleisig

In Degerfelden gibt man allerdings nicht auf. „Wir haben eine gewisse Qualität. Das haben wir auch schon gezeigt. Aufgeben ist sicherlich keine Option und trotzdem sind wir alle realistisch.“ Auch deshalb planen die Verantwortlichen bereits zweigleisig. „Alles andere wäre fatal“, so Laleike, der weiß, dass der jungen Mannschaft um Trainer Leo Petretta durchaus zwei, drei Erfahrene gut zu Gesicht stehen würden. Sechs Mannschaften müssen sich wohl noch Sorgen um den Ligaverbleib machen. Degerfelden hat nach wie vor alles in der eigenen Hand. So trifft man in den kommenden Wochen auf Liel-Niedereggenen, Eichsel und Huttingen. Unabhängig vom weiteren Saisonverlauf verfolgt man in Degerfelden große Ziele. „Wir wollen in zehn Jahren an der Bezirksliga kratzen“, macht Laleike deutlich. „Uns ist aber auch bewusst, dass es Rückschläge geben wird. Diesen stellen wir uns. Ein Abstieg würde natürlich weh tun, aber dann geht es auch wieder weiter.“ Dass Laleikes Worte nicht nur leere Versprechungen sind, zeigt die Tatsache, dass Degerfelden einen Torwart-Trainer sowie eine Physiotherapeutin engagiert hat. Am Sonntag ab 14 Uhr geht es für das Schlusslicht aber erst einmal weiter mit dem Ligaalltag beim SV Todtnau. Das Hinspiel gewann Degerfelden mit 3:0. „Unsere Jungs brauchen Platz. Dann können wir unsere Konterstärke auf das Feld bringen.“

Sowohl der TuS Lörrach-Stetten als auch der FC Hauingen werden in dieser Saison kein Wörtchen mehr um den Aufstieg sprechen können. Nichtsdestotrotz hat die Partie am Samstag ab 15 Uhr keine unwesentliche Bedeutung. Denn es ist das Vorspiel für das Halbfinale im Bezirkspokal, das am Ostermontag ausgespielt wird. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass das Halbfinale nicht schon im Hinterkopf ist“, lässt Hauingens Trainer Mick Fahr wissen. „Trotzdem wollen wir jetzt erst einmal am Samstag ein gutes Spiel abliefern und an die Leistung vom Binzen-Spiel anknüpfen.“

Kellerduell steigt in Huttingen

Die Favoritenrolle im Derby zwischen dem SV Liel-Niedereggenen und den SF Schliengen ist vor dem Duell am Samstag ab 17 Uhr einmal mehr klar verteilt. Die Gastgeber aus Liel warten seit 2018 auf einen Erfolg gegen den Nachbarn, der zwingend Zähler im Titelrennen benötigt.

Ein Sechs-Punkte-Spiel steht im Kellerduell zwischen dem FC Huttingen und dem SV Eichsel am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Programm. Die Huttinger sehnen sich nach Punkten. Denn: Die vergangenen sechs Partien gingen für die Rebländer allesamt verloren. Primus TuS Binzen empfängt am Samstag, 17.30 Uhr, den FC Wittlingen II. Verfolger FSV Rheinfelden II bekommt es tags darauf (15 Uhr) mit dem formstarken FC Steinen-Höllstein zu tun. Ab 15.30 Uhr duellieren sich noch die Reserve des SV Weil und der SV Schopfheim in Nonnenholz.