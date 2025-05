Mit zufriedenen Gesichtern strebten die Spieler des Landesligisten TuS Binzen am Sonntag nach dem Schlusspfiff in die Kabine. Mit einer in allen Mannschaftsteilen eindrucksvollen Vorstellung besiegte der Aufsteiger am drittletzten Landesliga-Spieltag die U23-Mannschaft des Regionalligisten Bahlinger SC verdient mit 3:2. Nach 52 Minuten führte der Gastgeber durch die starken Nils Mayer (29.) und Hannes Brenneisen (52.) mit 2:0. Felix Busse sorgte dann mit dem 3:1 nach 70 Minuten für die Vorentscheidung in dieser sehenswerten Partie. Die Gäste erzielten zwar zweimal den Anschlusstreffer, doch Binzen brachte am Ende den Vorsprung souverän über die Zeit. nod