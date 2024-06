Fußball: Aufstellung entscheidet sich kurzfristig

Grenzach II peilt denersten Sieg an

Alle Partien der Baden-Badenener um ihren belarussischen Spitzenspieler Ivan Liutarevich, der gerade beim ATP-Challenger-Turnier in Bratislava im Doppel mit seinem Partner Sergio Gornes gegen das deutsche Duo Jakob Schnaitter/Mark Wallner unterlag, wurden und werden mit 0:9 gewertet. Die Grenzacher Zweite wäre in der Kurstadt am 30. Juni angetreten, spart sich nun also auch die weite Anreise dahin.

Jetzt am Wochenende geht es für die Reserve auf der Anlage zur Sache. Gegner ist der TC BW Donaueschingen, der nach zwei Niederlagen zum Auftakt zuletzt knapp mit 5:4 in Oberweier die Oberhand behielt. Zwei der drei Doppel gingen nach einem 3:3-Zwischenstand an die Gäste, die an Position eins den Slowaken Martin Klizan (LK 2,0), an Position zwei den Inder Vishnu Vardhan (LK 2,2) und an Position drei mit Jakub Kroslak (LK 2,4) einen weiteren Slowaken gemeldet haben.