Fußball: Aufstieg? Keser hält sich weiter bedeckt

SV Buch (4.) - SG FC Wehr-Brennet (2.); Sa.; 17 Uhr: Man kann versuchen, was man will: Eine Aufstiegsansage wird man von SG-Coach Urs Keser nicht zu hören bekommen. „Wir wollen stabil sein, was im Moment sehr gut funktioniert; und uns weiterentwickeln, um für eine gute kommende Saison vorbereitet zu sein.“

Was die Spielgemeinschaft in den vergangenen 14 Monaten geleistet hat, war und ist beeindruckend. „Erst die starke Rückrunde in der letzten Saison, dann der Pokalsieg und jetzt die elf Siege aus zwölf Spielen. Das macht mich schon sehr stolz“, so Keser. „Wir haben uns alles gemeinsam erarbeitet. Trainerteam, Staff und Mannschaft. Wir sind momentan eine sehr gute Gemeinschaft.“ Noch sind aber noch zehn Partien zu gehen. Der nächste schwere Brocken wartet schon an diesem Wochenende.