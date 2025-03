Fußball: Aufstieg mehr Fluch als Segen?

Das nächste Heimspiel auf dem neuen Kunstrasen in der Au steht für den FC Kandern am Sonntag, 15 Uhr, an. Zu Gast ist dieses Mal der FC Wallbach, der mit 16 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz rangiert. Bei der Premiere des neuen Geläufs am vergangenen Wochenende wiesen die Schützlinge von Spielertrainer Tim Großklaus gleich einmal den Primus aus Weil in die Schranken.

Und das, obwohl dem FCK Stammspieler nicht zur Verfügung gestanden hatten. So fehlte etwa Patrick Wegel, der die komplette Vorbereitung aufgrund von Kniebeschwerden nicht mitmachen konnte. Maximilian Vollmer war krank und Robin Völkel zog das Spiel im Gehörlosen-Fußball vor. „Ich bin wirklich stolz auf die Jungs, dass wir dennoch so eine Leistung gezeigt und das Spiel gewonnen haben“, sagt Großklaus.

Verstärkung aus der zweiten Mannschaft

Fest bei der ersten Mannschaft ist seit Winter nun Justin Kraus. Der 24-Jährige hatte zuvor vornehmlich in der „Zweiten“ in der Kreisliga C gegen das Leder getreten. Im Duell mit den Weilern stand der Abwehrspieler dann auch gleich über 90 Minuten auf dem Platz.