Fußball: Auggen auf dem Weg zur Pokalsensation

Das Team von Marco Schneider, das in der vergangenen Spielzeit noch so schmerzlich den Aufstieg in die Oberliga verpasste, bewies trotz der dramatischen Niederlage gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, dass in K.O.-Spielen immer mit dem FCA zu rechnen ist. Die Mannschaft hat den personellen Umbruch und die deutliche Verjüngung der Mannschaft nach einem etwas holprigen Start in die Spielzeit 2024/2025 gut verdaut und ist unter der Leitung von Schneider wieder in sicherem Fahrwasser unterwegs.

Zuletzt durften die Rebländer auch wieder auf die Fähigkeiten ihres langjährigen Topstürmers Bastian Bischoff zurückgreifen. Der 40-Jährige kam gegen Kuppenheim zu einem Kurzeinsatz und erzielte prompt den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer im Duell mit dem SV Kuppenheim (2:2). Ob der Auggener Routinier auch diesmal mit von der Partie sein wird, bleibt abzuwarten.