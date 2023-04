Fußball Auggen holt einen Punkt beim Angstgegner

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Elzacher und die Auggener ohne Torerfolg in die Kabinen. Jonas Schmieder brachte sein Team in der 47. Minute mit einem Kopfball nach einem Eckball in Führung. „Da hat die Zuordnung überhaupt nicht gestimmt“, schimpfte Björn Giesel, der Sportliche Leiter des FC Auggen. Matthias Dold war es, der in der 54. Minute das Spielgerät im Gehäuse des SF Elzach-Yach unterbrachte und so früh für den Endstand sorgte.