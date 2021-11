Fußball Auggen verspielt eine 2:0-Führung

Bei Spitzenreiter FC Denzlingen gab es für Verbandsligist FC Auggen am Samstagnachmittag nichts zu holen. Die Elf von Trainer Daniel Kreisl musste sich letztlich mit 1:4 geschlagen geben.

Die Gastgeber zeigten sich vor Auggens Schlussmann Stefan Lauer sehr effizient – und gingen auch gleich mit der ersten Torchance des Spiel durch Erdem Bayram in Führung. Auggen bekam in der Anfangsviertelstunde kaum Zugriff auf die Denzlinger, die schnell auf 2:0 erhöhten. Michael Respondek vollendete eine Hereingabe von links per Drehschuss.

Die Partie ging im ersten Abschnitt zumeist nur in eine Richtung. Zwar steigerte sich Auggen nach etwas mehr als einer halben Stunde, wirklich gefährlich wurde es aber nicht. Besser machte es Denzlingen, die ein ums andere Mal zeigten, wieso sie von der Tabellenspitze grüßen. Kurz vor dem Pausentee schraubten die Gastgeber nach einer sehenswerten Kombination das Ergebnis sogar noch auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Auggen zunächst wie ausgewechselt. Die Kreisl-Elf war deutlich bissiger in den Zweikämpfen und kam auch prompt zum Anschlusstreffer. Jakob Hugenschmidt vollstreckte ein Zuspiel von Jonathan Ehret humorlos in die Maschen. In der Folge hätten die Gäste auch noch auf 2:3 stellen können, doch der finale Pass wollte einfach nicht ankommen. Denzlingen fing sich Mitte des zweiten Durchgangs wieder. Jetmir Qorraj sorgte schließlich zehn Minuten vor dem Ende für den 4:1-Endstand. „Mit der zweiten Halbzeit kann ich leben. Da haben wir das abgerufen, was uns über weite Strecken in dieser Saison ausgezeichnet hat“, betont Kreisl.