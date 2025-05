In der ersten halben Stunden ereignete sich in der Ortenau nicht viel. Beide Mannschaften standen kompakt, ließen nicht viel zu. Dennoch war Giesel vom Auftritt des FCA angetan: „Die Leistung lässt hoffen. Ich bin echt überrascht, wie stabil die Jungs auftreten.“

In der letzten Viertelstunde vor der Pause wurde der FC Auggen immer stärker und belohnte in der Nachspielzeit mit dem Führungstreffer. Nach einer Flanke von Tim Tiedemann nickte Louis Spindler am langen Pfosten den Ball unbedrängt ein. „Die Führung bei 30 Grad im Schatten ist verdient. Auggen war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft“, war Giesel von seiner Mannschaft überaus angetan.