Fußball Ausgeruht in wichtiges Auswärtsspiel

Oberligist FV Lörrach-Brombach hat am morgigen Samstag das dritte Auswärtsspiel in Folge vor der Brust. Die Reise für die Lerchenstadtkicker geht bereits am heutigen Freitagabend in den tiefen Osten Baden-Württembergs. Dort tritt der FVLB am Samstag ab 14 Uhr bei den Sportfreunden Dorfmerkingen an.