Fußball: Außenseiterrolle behagt TuS

Drei Punkte im Duell gegen die Laufenburger wären in jedem Fall von großer Bedeutung. Disanto muss es wissen, spielte er doch vor drei Jahren noch selbst um den Abstieg, damals im Dress des FV Lörrach-Brombach in der Oberliga. Heuer schnürt er die Fußballschuhe zwar verletzungsbedingt nicht mehr selber, gibt seinen Jungs jedoch wertvolle Hinweise mit an die Hand, wie man als vermeintlicher Underdog dagegen hält.