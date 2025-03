Auswärts gefordert ist Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden. Die Löwenstädter sind am Sonntagmorgen ab 11 Uhr zu Gast bei der heimstarken Spvgg. Gundelfingen-Wildtal. „Es ist ein Gegner, der mit Vorsicht zu genießen ist. Dennoch haben wir den Anspruch, in diesem Auswärtsspiel drei Punkte zu holen. Der deutliche Sieg gegen den SV Ballrechten/Dottingen hat unser Selbstvertrauen gestärkt“, betonte FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna. Fehlen wird dem FSV weiterhin Anton Weis nach seinem Armbruch in Bahlingen. Hoffnung macht auch die Tatsache, dass der Rheinfelder Kader nahezu komplett ist. „Wir wollen mit einer guten Leistung in diesem Auswärtsspiel gerüstet für das kommende Derby gegen Lörrach-Brombach sein“, sagt FSV-Sportchef Patrick Da Rugna.