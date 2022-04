Auf die Experimente, wie sie Wasmer noch am vergangenen Wochenende machte, will er nun beim SV Au-Wittnau verzichten. Allein schon, um seine Nerven zu schonen. Aber auch, damit eine unsägliche Serie in Au-Wittnau ihr Ende nimmt. Denn in dieser Saison haben die Laufenburger noch kein Auswärtsspiel gewonnen.

In der zweiten Halbzeit hatte der SVL gegen Ballrechten-Dottingen ein völlig anderes Gesicht gezeigt und wieder in die Erfolgsspur gefunden. Nun soll die Fahrt mit gleichem Tempo auch auswärts weitergehen. „Wir müssen schauen, dass wir noch ein paar Punkte sammeln. Das werden wir mit Sicherheit auch tun. Irgendwann reißt jede Serie. Unser Ziel ist es, dass dies am Wochenende passiert“, erklärt der Coach die Marschroute für die Partie in der Fremde.