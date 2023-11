Fußball: Auswärts wieder ein Rückschritt

Auch nach diesem Rückstand wäre für die Grenzstädter noch vieles möglich gewesen. Doch es fehlte in ihren Aktionen der Wille, sich im gegnerischen Strafraum durchzusetzen. Der letzte Pass kam nicht an. Oder die Gäste-Spieler kamen den berühmten letzten Schritt zu spät.

Die gastgebenden Sportfreunde beschränkten sich nach der Pause in erster Linie darauf, den Vorsprung zu verwalten. Das ging gut bis zur 91. Minute. Dann stocherte Paul Rohdenburg aus dem Gewühl heraus den Ball zum Anschlusstreffer in den Elzacher Kasten. Darauf hin warf der FVLB noch einmal alles nach vorne und wurde zum zweiten Mal an diesem Tag klassisch ausgekontert. Der eingewechselte Marc Grunwald machte mit dem 3:1 alles klar.

Weiter mit der Abstiegszone auf Tuchfühlung

Es sieht so aus, als würde der FV Lörrach-Brombach auch in dieser Verbandsliga-Saison um den Verbleib zittern müssen. Die Mannschaft ist nach wie vor nicht in der Lage, konstant auf einem Niveau zu spielen, das eine sorgenfreie Saison garantiert. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten vermeintlichen Abstiegsplatz lediglich drei Zähler. Da müssen die Grenzstädter in den verbleibenden zwei Spielen vor der Winterpause noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern zu müssen.