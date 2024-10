Wie verhext schienen die Gastauftritte des SV Weil in der bisherigen Landesliga-Saison gewesen zu sein. Aus vier Partien ging Weil drei Mal als Verlierer vom Platz. Damit ist jetzt Schluss. Mit einem deutlichen 4:0-Sieg beim Freiburger FC U23 gelang der Mannschaft von Trainer Andreas Schepperle ein starker Auftritt, wobei der Ausgang des Spiels nicht von Beginn an abzusehen war. „In der ersten halben Stunde war der FFC besser. Da hatten wir Glück, dass wir nicht zurücklagen“, sagt Weils Trainer Andreas Schepperle. In die Karten spielte dem Gast dann allerdings das Führungstor zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt direkt vor der Pause. Kapitän David Groß war mit einem direkten Freistoß aus 20 Metern erfolgreich (44. Minute). Nach dem Seitenwechsel gelang es den Grenzstädtern dann, das Ruder an sich zu reißen. In Minute 51 erhöhte Maximilian Maier auf 2:0. Ebenfalls in die Torschützenliste eintragen konnte sich Justin Samardzic. In der 69. Minute erzielte er nach Vorlage von Marvin Stöhr das 3:0. Für den Angreifer war das bereits das vierte Spiel mit eigener Torbeteiligung in Folge. Die Hausherren hatten der Effizienz der Weiler an diesem Sonntag nichts mehr entgegenzusetzen. Stattdessen war es dann Witali Semenschuk, der in der Nachspielzeit mit seinem Tor den 4:0 Endstand markierte. ems