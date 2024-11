Fußball: Auswärtsmisere beendet

Ballrechten-Dottingen scheiterte in Person von Hannes Kreutner zuerst an einem überragend reagierenden Oguz Ozan (50.) und nur fünf Minuten später am Bellinger Innenpfosten (55.). Aufseiten des VfR war es in Minute 60 erneut Hiller, der sich zuerst gegen Gäste-Kapitän Patric Komann behauptete und nach einem Sprint über 30 Meter die perfekte Übersicht für seinen Sturmpartner Tim Schillinger behielt. Der Kapitän hatte aus acht Metern keine Mühe mehr, die Kugel im Netz unterzubringen.