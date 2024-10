Fußball: Automatismen als Schlüssel

Bevor es am Sonntag zum Tabellenführer geht, stand am Donnerstagabend noch das Bezirkspokalspiel in der Fremde bei B-Ligist SG Grenzach/Wyhlen auf dem Programm (Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). In Wittlingen kann Coach Andres wohl wieder auf Hannes Selz zurückgreifen. 14 Treffer waren dem Angreifer mit der Nummer 13 in der vergangenen Saison immerhin geglückt.