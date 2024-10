„Wir waren da, um mindestens einen Punkt mitzunehmen“, erklärt VfR -Trainer Peter Johann. Seine Jungs haben lange Zeit „einiges richtig gemacht“, so Johann nach dem Spiel. Und doch fahren sie nach dem 2:4 wieder mit leeren Händen nach Hause. Bereits nach einer Viertelstunde lagen die Bellinger mit 2:0 hinten. Wolfenweiler-Schallstadts Goalgetter Julian Hesse (5.) und Ilija Galic (14.) hatten eingenetzt. Dem VfR gelang es durch einen souverän verwandelten Strafstoß in Person von Laurenz Hiller zum Halbzeitstand von 2:1 zu verkürzen (25. Minute). Unmittelbar nach der Pause dann der nächste Rückschlag für den VfR: Julian Hesse erhöhte mit seinem bereits siebten Saisontor auf 3:1. In der Folge warf Bad Bellingen alles nach vorne und wurde in der 65. Minute für den Aufwand belohnt. Lucas Würmlin gelang der erneute Anschlusstreffer. Die Bad Bellinger hatten gehofft, dass die Hausherren „weiche Beine“ bekommen würden, mussten diese doch am Donnerstag im letztlich erfolgreichen Pokalspiel gegen den Offenburger FV über 120 Minuten gehen. Tatsächlich konnte man dem Spitzenreiter auch lange Paroli bieten, am Ende setzte jedoch Jannis Gürlich mit dem 4:2 in der 85.Minute den Schlusspunkt in einer spannenden Partie. ems