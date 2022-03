Fußball Bad Bellingen muss liefern

Die Aufgabe für den VfR ist heute nicht von schlechten Eltern. Ballrechten-Dottingen, das sich um den Ligaverbleib ebenfalls noch Sorgen macht, hat nichts zu verschenken. Am Samstag beeindruckte Bad Bellingens Gegner in Rheinfelden mit Laufbereitschaft und Kampfstärke. So musste der aktuelle Tabellenzwölfte erst in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich des FSV Rheinfelden hinnehmen. In der Favoritenrolle sieht sich der VfR Bad Bellingen also sicherlich nicht. Dennoch ist dem VfR auf dem heimischen Kunstrasenplatz ein „Dreier“ zuzutrauen, wenn vor allem dann bei Torjäger Tim Siegin der Knoten platzt.