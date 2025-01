Wie unsere Redaktion bereits am Dienstag berichtete, ist dem VfR Bad Bellingen die Rückholaktion von Abwehrspieler Leon Riede gelungen. Sportchef Kai Schillinger freut sich auf den Rückkehrer: „Durch sein starkes Aufbauspiel und seine Präsenz auf dem Platz wird Leon uns per sofort verstärken können“. Im Sommer war Riede mit dem VfR Bad Bellingen als Bezirksliga-Meister in die Landesliga Südbaden aufgestiegen, bevor es ihn zum Verbandsligisten FC Auggen zog. Mit diesem Transfercoup erklärt der Verein seine Kaderplanungen in der Winterpause als abgeschlossen.