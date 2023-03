Grund zur Klage hatte SF-Trainer Alexander Schöpflin eigentlich nur, was den Rasen im Rheinstadion betraf. Mit dem Spiel seiner Mannschaft war der Übungsleiter zufrieden. „Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt. Vom Spielaufbau her hat es der VfR in der ersten Halbzeit her besser gemacht“, so sein Fazit.