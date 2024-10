Fußball: Bad Bellingen trennt sich von Johann

Der VfR hat mit dieser Maßnahme auf die sportlichen Leistungen der ersten Mannschaft reagiert. Der Start in die Landesliga-Saison sei unbefriedigend gewesen“, gab der Verein am Montag in einer Presseverlautbarung bekannt. Die Trennung vom Trainerduo erfolgte nun sofort.

Nach der letztjährigen Meisterschaft in der Bezirksliga und einem größeren personellen Umbruch innerhalb der Mannschaft in der Sommerpause, fuhr Bad Bellingen nach zwölf Spieltagen erst zwei Siege ein, spielte viermal Unentschieden und verlor sechs Partien. Für die Vereinsverantwortlichen stecke die Mannschaft aktuell mitten im Abstiegskampf. Das ist vielleicht etwas hoch gegriffen. Denn: Bad Bellingen steht momentan nicht auf einem vermeintlichen Abstiegsplatz, wenn auch die Markgräfler punktgleich mit dem ersten möglichen Absteiger sind. Wahrscheinlich werden am Saisonende auch nicht die letzten vier Klubs aus der Landesliga, Staffel 2, absteigen müssen. Das waren bislang immer weniger.